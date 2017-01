Nantes Isolation thermique de la cité étudiante Fresche Blanc achevée

0

Les 624 chambres et 5 T1 de la Cité universitaire Fresche Blanc bénéficient désormais de l'isolation thermique réalisée par l'extérieur.



Au cœur du campus du Tertre-Facultés de Nantes, la cité Fresche Blanc compte 624 chambres de 9 m2 et 5 T1 de 30 m2 adaptés aux personnes à mobilités réduites.

L’ensemble de ces logements avait bénéficier en 2006, il convenait d’assurer la rénovation thermique par l’extérieur des quatre bâtiments de la cité dans le cadre du programme engagé par le Crous Nantes-Pays de la Loire pour son parc immobilier. L’opération, d’un coût de 2,15 M€ a été cofinancé à hauteur de 50% par le conseil régional. Les différents partenaires, rectorat, conseil régional et Crous, ont inauguré ce lundi 30 janvier les façades rénovées. De nouveaux panneaux permettant de réaliser des économies d’énergies tout en améliorant les performances thermiques globales et l’isolation acoustique du bâtiment ont été posés sur les façades Les travaux ayant lieu en période d’occupation des chambres par les étudiants. Plus de 600 « blocs baies », composés d’une fenêtre et d’un volet roulant, ont été posés étage par étage. Chacun des logements étant ouvert de 20 à 45 minutes, l’intervention étant réalisée par l’extérieur. La chaufferie a été également rénovée. La cité universitaire Fresche Blanche est par ailleurs raccordée au réseau de chaleur urbain.