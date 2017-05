Nantes Ivres, ils ressortent de la cathédrale avec 34 cierges sous le bras

0

En voilà trois qui vont se souvenir longtemps de leur passage dans la cathédrale de Nantes. Samedi matin, les trois amis s'invitent dans l'édifice. Ils ont une vingtaine d'années et leur nuit a été arrosée. Sous l'effet de l'alcool, sans doute, ils décident de faire main basse sur des cierges. Ils en dérobent 34 dont l'imposant cierge pascal. Au passage, ils cassent un siège et se font finalement interpeller par la police alors qu'ils commençaient à taguer le pare-chocs d'un véhicule stationné non loin du parvis.

Le recteur du diocèse a déposé plainte. Quant au propriétaire de la voiture, il n'a pas encore pu être contacté.

Le parquet de Nantes ne goûte pas du tout la plaisanterie puisque les trois jeunes gens sont toujours en garde à vue ce dimanche matin. Selon une source policière, les étudiants n'ont pas d'antécédent judiciaire.