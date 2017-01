Nantes Jamel, prince des selfies à la compagnie du café-théâtre

0

Jamel, qui a posé ses bagages pour deux soir à Nantes à l'occasion du rôdage de son nouveau spectacle fait partie de ces comédiens qui aime aller à la rencontre du public après avoir joué. Hier soir, à la compagnie du café-théâtre, il s'est prêté avec un malin plaisir aux selfies avec qui le désirait. Attentif et toujours en verve, le comédien qui "kiffe grave Nantes, surtout l'éléphant de dix mètres" est le parrain de la future salle nantaise "La Comédie". Celle-ci, d'une capacité de 250 places", devrait ouvrir en 2020 à la place de l'ancienne prison de Nantes, place Aristide Briand. "C'est une fierté d'enêtre le parrain (...). Mathilde Moreau, la directrice de la compagnie du café-Théâtre est une figure. S'il y a quelqu'un qui a la légitimité de l'humour à Nantes, c'est bien elle. On se sent bien ici, il y a une écoute, elle est bidnveillante. Tous les humoristes passent par là".