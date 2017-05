Nantes Jean-Pierre Bathany auteur et fondateur des édition Sixto s'est éteint

0

Le fondateur des éditions Sixto et romancier Jean-Pierre Bathany est décédé jeudi soir des suites d'un infarctus. Il était âgé de 70 ans. Originaire de la Presqu’île de Crozon (Finistère), il vivait Nantes. Les cérémonies funéraires se tiendront dans l'intimité du cercle familial.

Le site spécialisé polar « Action-Suspense » a retracé sa bibliographie et lui rend hommage : Ses premiers romans ont été publiés aux éditions Alain Bargain (2005-2008) : Camaret au vitriol, Double je nantais, Été show à la Baule, La veuve noire de Pornic, Maudit blues à Nantes. Chez le même éditeur, il publia la série INRI (2010-2011) : Requiem au lac de Grandlieu, Le Cercle de Nantes, Illuminatis nantais. Puis, aux Éditions Sixto, il fut le scénariste de la bande dessinée "L’ange noir" (2011 - dessins de Jérôme Mathé) et l'auteur des romans "Double Je" (2015) et "L'homme de la pluie" (2016).