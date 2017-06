Nantes Jeunes agressés à Du Chaffault : rassemblement de soutien ce mercredi

0

C'était le 7 mai dernier. Au soir de l'élection présidentielle, Steven, 16 ans, et Erwan, 18 ans, ont été violemment agressés près de l'arrêt de tramway Du Chaffault, alors qu'ils rentraient à vélo du centre-ville.

Un mois après, leur comité de soutien organise, « en signe de solidarité », ce mercredi un rassemblement à 18 h sur la place du marché de Bellevue, à Nantes.

« Cette agression est aujourd'hui lourde de conséquences sur leur vie à tous les deux, écrit leur comité de soutien dans une lettre ouverte. Le traumatisme physique et psychologique qu'ils supportent met a mal, à plus ou moins long terme, leurs projets personnels et ou professionnels. À ce jour, l'un d'entre eux est toujours hospitalisé. Ce qu'ils ont subi est intolérable. Cela aurait pu être l'un d'entre nous... Nous ne pouvons rester silencieux face à cette violence car nous ne voulons pas qu'elle soit banalisée, minimisée. Dans le quartier, autour de nous, nous sentons monter la colère et la crainte que cette barbarie reste impunie si les coupables ne sont pas retrouvés ».

Le comité de soutien dit compter « sur la responsabilité de chacun pour que nos gestes, nos démarches de soutien se manifestent de manière pacifique ».