Nantes Jinks Kunst dévoile "son" Afrique à la Galerie 18

A Nantes, Emmanuelle Bec et Elisa Commeyne de la Galerie 18 (18, rue du Coteau) présentent une exposition de l'artiste Jinks Kunst du 3 mars au 28 avril.

Attention, le vernissage est calé ce jeudi 2 mars à 18 h avec le graffeur et roi du détournement de panneaux de circulation. Jinks kunst dédicacera son ouvrage "Djiguene et Goor" avec ses oeuvres réalisées au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Bénin. Un superbe carnet de voyage où se mêlent une cinquantaine de photographies, pochoirs, une oeuvre sur vynile ou encore une autre sur skate board

Entrée libre et gratuite . Exposition du 3 mars au 28 avril

www.lagalerie18.org