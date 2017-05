0

Une nouvelle fresque est née rue Hautebert à Trentemoult. Elle est l'oeuvre de Jinks Kunst et s'appelle "Syria and Nepal". L'artiste nantais s'est inspiré pour cela des photos de Fred Attac qui expose à Bruxelles en ce moment représentant une Népalaise et un Syrien. Ces visages sont entourés du mot "paix" traduit dans plusieurs langues du globe. Jinks Kunst va investir quatre nouveaux murs à Nantes prochainement.