Politique Johanna Rolland (PS) parraine Benoît Hamon malgré NDDL

0

Le maire de Nantes Johanna Rolland (PS) confirme ce lundi 6 mars qu’elle adresse son parrainage à Benoît Hamon (PS) pour la présidentielle. Elle l’accompagne d’un billet sur son site internet. « Nous avons des désaccords, comme par exemple sur Notre-Dame-des-Landes, écrit notamment Johanna Rolland (PS). Je ne changerai pas de position. Je continuerai à demander le respect de la consultation démocratique organisée, comme à faire valoir l’impossibilité de maintenir l’aéroport de Nantes sur son site actuel. Mais convenons que s’agissant de l’avenir de la France, nous pouvons assumer ce désaccord. »

« Tonalité trop jacobine »

Parmi les priorités sur lesquelles Johanna Rolland insiste : « L’égalité, au cœur du combat de la gauche », « l’éducation comme priorité première réaffirmée », les « transitions écologique et numérique », « l’égalité réelle », le projet européen, l’emploi et la lutte contre la précarité… « La gauche doit clairement affirmer une ambition décentralisatrice dans une campagne où la tonalité qui prédomine est trop jacobine. Une part majeure de l’avenir de notre pays s’invente dans ses territoires, plaide aussi Johanna Rolland.

Plus d’informations dans Presse Océan ce mardi 7 mars.

Téléchargez la version numérique de Presse Océan.