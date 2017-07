Nantes Jonathan Gevaert, transporteur écolo, rayonne dans le sud-Loire

0

Jonathan Gevaert, 28 ans, a créé son entreprise de déménagement à vélo. L’aventure démarre doucement.



Le jeune homme est sportif. Le vélo, il le pratique depuis l’adolescence. D’abord dans le Maine-et-Loire, puis au sein de l’UCPR à Rezé où il vit désormais. Le jeune homme a aussi une solide expérience dans le transport routier. « Pendant 10 ans j’ai été chauffeur, explique-t-il, mais je ne me retrouvais plus dans ce mode de transport, pas écolo. » Il réfléchit à son avenir, se renseigne sur les sociétés de transport à vélo. En déniche deux. L’une à Montréal (Canada), l’autre à Rennes.

Cette dernière, Toutenvélo, une Scop née en 2012, lui fournira sa remorque. « Ce matériel est très difficile à trouver en France, indique Jonathan Gevaert. J’ai demandé un devis à Toutenvélo et ai acheté la remorque par mail ! Je l’ai juste vue quand je suis allé la chercher. Elle pèse 20 kilos, est en alu avec visserie en inox, c’est une fabrication artisanale. » Avec le VTC, lui aussi en alu, l’attelage tient la route. Même si le vent lui joue parfois des tours : « Quand je transporte un ballon d’eau chaude de 300 litres, ce n’est pas évident… mais j’y arrive ! ».

Plus d'infos ce lundi 3 juillet dans Presse-Océan et en version numérique