Nantes Journée du pied, le jeudi 8 juin : montrez-les !

0

Douze podologues invitent la population à des consultations gratuites le jeudi 8 juin à Nantes. Isabelle Péan explique.

Presse-Océan. Quel est le but de cette journée ?

Isabelle Péan, podologue. « L'objectif est de faire connaître notre profession. Nous le ferons de manière anonyme en montrant comment les soins curatifs et de prévention sont très importants ».

Concrètement, qu'allez-vous proposer ?

« Les podologues vont travailler en roulement par créneaux de 2 h pour donner des conseils au public à titre préventif. Ils vont également effectuer des consultations afin de dépister de potentielles pathologies, regarder les orthèses, les semelles... Des étudiants de l'IFM3R* seront présents».

Selon l'UFSP, un Français sur deux consulte ?

« Oui, c'est très encourageant. Il faut savoir de 41% des Français disent souffrir du pied. Et pour cause, ils endurent entre 5 000 et 10 000 pas chaque jour. Mais beaucoup de personnes ont de l'appréhension à venir nous voir, ils s'imaginent que les soins vont être douloureux, ce qui n'est pas le cas. En France, on n'aime pas trop ses pieds, c'est culturel ! ».

Qui est touché par les maux de pied ?

« Toute la population est concernée mais quatre publics doivent être particulièrement sensibilisés : les enfants, les personnes âgées, les sportifs et les diabétiques ».

L'interview complète ce mardi 6 juin dans Presse-Océan et en version numérique