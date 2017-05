Nantes Jours verts à la Tan : « C'était trop tôt pour alléger le service »

0

Les différents syndicats de la Semitan ont bien remarqué la zizanie créée par les nouveaux horaires mis en place depuis le 10 avril dernier.

« Les conducteurs sont en première ligne face au mécontentement des gens, note Gabriel Magner de la CFDT. Nantes Métropole a supposé qu'il y aurait moins de voyageurs en avril et mai, mais c'est faux. Les étudiants et les lycéens sont toujours là et la circulation aussi ! C'était beaucoup trop tôt pour alléger le service. »

Ronan Gilbert, de la CGT, constate : « Depuis deux ou trois ans, on a serré les temps de parcours au maximum, et on a souvent du retard, les bus sont bondés. C'était une bonne idée au départ, mais la direction n'a pas tenu compte des remontées des voyageurs. Il y a peut-être un peu moins de monde à certains moments de la journée, mais ce n'est pas le cas aux heures de pointe ! »

Pour Louis-Axel Bourgé, de la CFTC, « la communication auprès des usagers a été très mauvaise. Les nouveaux horaires n'étaient annoncés ni sur les quais, ni dans les bus. Ces nouveaux horaires ont été mis en place pour permettre aux salariés de prendre leurs congés. La solution c'est de recruter, ce n'est pas 80 embauches qu'il fallait mais 120 ! »

