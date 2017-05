Nantes Jusqu'à 17 h, devant Planète sauvage, ils veulent libérer les dauphins

0

Ils étaient là le mois dernier, ils seront à nouveau devant Planète sauvage le 25 juin. Stéphane, Audrey, Bastien, et les autres ne veulent plus entendre parler de dauphins en captivité et le font savoir en s’affichant devan t le parc animalier. A croire qu’ils ont été entendu par le gouvernement puisque Ségolène Royal, ministre de l’environnement vient de signer un arrêté ministériel interdisant la reproduction en captivité des orques. « On est heureux de cette annonce », commente Bastien Rolan, 28 ans, membre de l’association locale « C’est assez » depuis deux ans. « Nous restons néanmoins sur nos gardes et nous poursuivons nos actions auprès du grand public. Nous ne sommes pas là pour les culpabiliser mais pour leur faire comprendre la souffrance des animaux en bassin ».