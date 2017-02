Nantes "Justice pour Théo" : une manif ce samedi

0

Huit personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi en Seine-Saint-Denis, où les tensions consécutives au viol présumé de Théo lors d'une arrestation ont baissé d'un cran, selon une source policière à l'AFP.

Quelques voitures et poubelles ont été incendiées, "réparties sur le département", a précisé cette source, indiquant que huit personnes avaient été arrêtées, dont une à Aulnay-sous-Bois.

Vingt-cinq personnes avaient été interpellées la nuit précédente. Pour rappel, Théo, un jeune homme de 22 ans, dit avoir été victime le 2 février d'un viol avec une matraque télescopique au cours d'une interpellation violente aux 3 000, une cité d'Aulnay-sous-Bois. Toujours hospitalisé en raison de graves blessures dans la zone rectale, il s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Neuf jours après cette interpellation, une manifestation doit avoir lieu samedi après-midi devant le Tribunal de Bobigny pour dénoncer les violences policières.

L'un des quatre fonctionnaires ayant procédé à l'interpellation a été mis en examen pour viol. Les trois autres pour violences. Ils ont tous été suspendus par une décision du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux.

Après une première manifestation mercredi soir, un nouvel appel a été lancé au nom de la "Justice pour Théo" sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous a été fixé à 16h30 devant la préfecture à Nantes.



Sur Facebook, les organisateurs préviennent : "La violence et l'impunité de la police ne peuvent plus durer, nous ne pouvons pas laisser une milice raciste faire la loi dans les quartiers. Ce viol institutionnalisé, couvert par la justice, n'est pas le premier, faisons en sorte qu'il soit le dernier. C'est notre droit de manifester qui est menacé lorsque la police attaque ainsi un cortège, nous ne nous laisseront pas faire. En soutien à Théo et aux habitant-e-s d'Aulnay-sous-Bois, retrouvons-nous samedi 11 févrrier, 16H30, dans la rue".

Manif 11 février 2017