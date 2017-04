Nantes Kent, retour sur scène et sur disque, à la Fnac cet après-midi

0

Le chanteur Kent donnera un show case le mercredi 5avril à 17 h à la Fnac de Nantes à l'occasion de la sortie de son nouvel album "La Grande illusion". Entrée libre et gratuite.

En savoir plus :

"La grande illusion" marque le grand retour de Kent dans le paysage de la chanson française. Réalisé par Tahiti Boy, ce 18ème album solo de l'ex Starshooterregroupe 10 titres universels et intimes, aux couleurs tantôt pop, tantôt rock, écrits avec la plume toujours aussi précise et juste de celui qui compte parmi les plus grands auteurs de sa génération. Plus qu'un bilan, l'auteur-compositeur-interprète a pensé cet album comme un instantané, une photo fidèle à ses introspections, ses enthousiasmes et ses émotions du moment. Un disque apaisé mais jamais nostalgique, qui marquera les 40 ans de carrière de Kent en 2017 et le début d'une grande tournée française.

Kent est né à la Croix-Rousse, à Lyon, dans une famille d’ouvriers. Tout gamin, il tombe dans la bande dessinée et, dès 14 ans, il attrape le virus du rock et plaque ses premiers accords de guitare. Ces deux passions seront désormais deux rêves à aboutir et le moteur d’une vie.Sur les bancs du collège, il rencontre trois autres garçons avec qui il monte un groupe. Ils se feront bientôt connaître sous le nom de Starshooter.