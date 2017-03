Nantes KO KO MO, le duo rock sort son 1er album et joue le 3 mars à Stereolux

0

C’est du lourd et du made in Nantes. Les deux garçons de KO KO MO sont en route pour une carrière internationale. Il faut les voir au moins une fois sur scène pour comprendre l’énergie qu’il dégage et le tempo fusionnel entre ces deux-là. Fusion et précision, maîtres mots de leurs shows ciselés que l’on retrouve dans « Technicolor Life », première galette. Hors des modes, Warren Mutton (chant et guitare) et K20, le batteur au corps peint, ont su modeler leur propre son aux sources du rock, de la pop et du blues. Un son et une voix aux forts accents des années 70 (Led Zep en tête) repérable entre mille.

Lire notre article en intégralité dans nos éditions du jeudi 2 mars

En concert le 3 mars. A 20 h 30. En 1ere partie River’s Rivera. 11 €. Stereolux, nefs de l’île de Nantes.