Nantes Ko Ko Mo, leur nouvel album sort le jour de leur concert à Nantes

« Technicolor Life », c’est le nom de la nouvelle galette du plus rock des groupes nantais, le duo Ko Ko Mo, alias Warren (chant/guitare) et K20 (batterie). La sortie est prévue le vendredi 3 mars. Et ça tombe bien parce que c’est ce soir-là que les deux loustics jouent à Stereolux. A croire qu'ils l'ont fait exprès. Concert incontournable.

Places en vente : 11 €. A 20 h 30. Première partie : River’s Rivera. Stereolux, sous les nefs de l’île de Nantes.







Hydre à deux têtes qui crache une musique puissante et folle, le duo Ko Ko Mo propose une véritable joute guitare-voix/batterie, résolument énergique et heureuse. Entre le jeu de batterie de K20, la guitare brute et la voix de Warren (sur laquelle plane le souvenir de Robert Plant), le son des années 70’s connaît ici une mutation bien plus moderne. L’issue du duel ne sera pas la mort, mais une résurrection, celle d’un son, d’une musique… Et la vôtre, s’il en faut ! Après plus de soixante dates en 2016 dans toute la France et à l'international (Inde, Chine, Indonésie, Espagne, Suisse, Corée du Sud, DOM-TOM), le duo nantais vous proposera une soirée pleine de surprises et d'invité(e)s avec cette Release Party, pour la sortie de son premier album, Technicolor Life, mixé par Al Groves au Motor Museum de Liverpool, à sortir début mars.

River's Rivera ou la croisée des chemins, celui de l'indie-pop britannique d’un côté, celui de la psyché freak et hallucinée des beatniks du Nouveau Monde de l’autre. Urgence adolescente, incursions stoner, coolness anglo-saxonne et voix enlevée : un syncrétisme sonore qui s'adresse même aux mécréants. Le rock des River's Rivera porte des Gazelle usées, tourne à l'absinthe et rêve de western flingué à la Jack Kerouac. Pas de hipsters et autres « pédaleries » trendy, le son des River's Rivera c'est de la chronique sociale pour middle class hero, bredouillée avec un accent frenchy, parce que la grisaille d'outre-Manche est quand même plus sexy. D'ailleurs, on voit moins les cons dans le brouillard. Les River's Rivera ont à cœur de proposer une musique sincère, loin du troupeau snobinard des dictateurs de bon goût, au-delà de la médiocrité ambiante, avec la convivialité et la simplicité comme maîtres-mots.