Nantes L'Association de loisirs jeunesse ACA cherche ses jeunes figurants

L’Association de Loisirs Jeunesse ACA, qui travaille pour le secteur jeunesse sur de nombreux concepts innovants, propose un nouveau projet pour les 6/15 ans pour cet été. Un appel a candidatures a été lancé pour la session nantaise, du 21 au 25 août prochain.

Le film " Les Nantais et les Parigots " racontera la confrontation de jeunes de la commune et du département face à des jeunes parisiens. Deux bandes rivales s’affrontent à travers des jeux sportifs.

"Un concept original qui mélange une fiction avec la réalité d’un jeu télé dans lequel on retrouve les influences de Koh-Lanta , Fort Boyard et Intervilles, peut-on lire. Cette production s’inscrit dans un projet associatif en financement participatif en partenariat avec des associations locales et les familles des participants."

Diffusée sur le Web , cette production devrait être proposée en tant que maquette à différents diffuseurs comme Tfou, Gulli ou encore M6 Kids.

Mise en avant du patrimoine culturel et local

Les plus beaux sites de la commune illustreront les portraits des candidats(es) avec une mise en valeur du patrimoine culturel et historique local. Ce tournage sera réalisé par des jeunes de la commune recrutés sur ce projet. Le tournage se déroule sur cinq jours et uniquement le matin afin de permettre aux participants de profiter d'un séjour de vacances.

Comment participer ?

Les Inscriptions se font par mail uniquement sur : stgecine@orange.fr en précisant bien dans l'objet du message : "Les Nantais et les Parigots" - PR/DIV/200617. A noter que les familles peuvent s'inscrire jusqu’au 10 juillet, et le nombre de places est limité à 15. Il n'y a pas de sélection,

Attention, cette production s’inscrit dans un projet associatif en financement participatif en partenariat avec des associations locales et les familles des participants. D'un point de vue administratif, il s'agit d'un stage avec une participation à partir 50 €. Le stage est offert pour chaque session, à deux familles défavorisées (minima sociaux).