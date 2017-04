Nantes La belle programmation du 1er festival breton de l'été, Art Rock

0

Après le joli succès de l’an dernier consacré à la peinture et au street art (le graffeur Kazy, de Nantes, en faisait partie), qui a accueilli près de 80 000 festivaliers, dont de nombreux Nantais, Art Rock 2017 s’intitule "Fantastic Elements" et s'immisce cette année dans les thèmes de l’eau, du feu, de l’air, la terre en y ajoutant le pixel, considéré ici comme un élément supplémentaire avec notamment le spectacle de la compagnie Käfig. De Dominic Sonic, l’enfant du rock (attendu carrière de Miséry en juin) à The Kills, le rock écorché sera bien représenté à l’occasion de ce festival les 2, 3 et 4 juin prochain - 34e édition s’il vous plaît - à Saint-Brieuc.

Petit bijou du genre, de part sa taille humaine et son implantation dans la cité briochine, ce premier des festivals bretons, dans l'ordre d'apparition, à la polyvalence bienvenue, imitée jamais égalée, (musiques, arts de la danse, du numérique, du théâtre) annonce les beaux jours au fil d’une programmation dense et dans le (bon) vent, toujours signée de son créateur, au flair hors-pair, Jean-Michel Boinet.

Parmi les propositions musicales, citons Archive, Metronomy, Cassius, Octave Noire, La Poison, Romeo Elvis, Las Aves, Acid Arab, Bertrand Belin, Julien Doré ou Deluxe. Une mine d'or non exhaustive que l’on peut retrouver ici : www.artrock.org/