Nantes La brosse à dents recyclable de My Boo Company

0

La marque nantaise My Boo Company propose des brosses à dents recyclables et même compostables à 95 %. Rencontre avec ses fondateurs.

Presse Océan : Comment avez-vous eu l'idée de votre brosse à dents ?

Camille et Benoît : « Un soir en nous brossant les dents. Le constat était simple : trop de plastiques et de déchets non recyclés dans notre quotidien. Tous deux amoureux des océans et soucieux de limiter notre impact sur l'environnement, nous avons décidé d'agir en proposant des brosses à dents en bambou, recyclables et biodégradables, à un prix abordable. Pour nous, c'est permettre de consommer différemment tout en se brossant les dents comme avant ! »

Elle est entièrement recyclable ?

« Oui, et elle est même compostable à 95 % ! Le manche en bambou naturel (sans vernis) et l'emballage en papier kraft sont 100 % compostables. Les poils en « nylon-6 », fabriqués à partir de dérivés d'huile de ricin, sont 100 % recyclables. »

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans l'édition de lundi 24 avril