Nantes Après l'incendie, la nouvelle cantine numérique ouvrira en juin

0

L' Unik va devenir un bâtiment totem pour la cantine numérique dont les locaux ont été incendiés en novembre dernier.

La Cantine numérique, détruite prendra possession en juin de plus de 1 000 m2 sur l’île de Nantes dans l’immeuble Unik, réalisé par le promoteur nantais Réalités, au cœur du quartier de la création.

La mayonnaise à pris avec la startup nantaise EP membre de l’association Atlantic 2.0 gérant la Cantine, dirigée par Adrien Poggetti, « EP devait prendre l’ensemble des 2 500 m2 de l’immeuble propriété de Magellan, nous étions séduit par cet endroit assez magique, nous voulions créer un espace de mutualisation au-delà du co-working, des réseaux, de la méthode, de la technologie, pour faire émerger le dispositif. L’incendie de la cantine a conduit naturellement à essayer d’aider à faire une transition à ouvrir le bâtiment et libérer de l’espace, la cantine avait sa place à part entière dans cet écosystème là, elle est la pierre angulaire du dispositif. Nous lançons donc l’aventure ensemble et de manière plus durable pour en faire un endroit incontournable de l’innocation. Unik va être un bâtiment totem et emblématique pour amorcer cette dynamique au sein du quartier de la création », explique Pierre Leroy associé d’EP startup dans la gestion de l'habitat.

Un appel est lancé aux entreprises qui veulent rejoindre ce nouveau site. Cette installation ne remet pas en cause le développement de la cantine d’ici deux ans au sein de la voisine Hall 6 qui sera dédiée à l’innovation.

La Cantine occupera le au rez-de-chaussée et le premier étage et EP, prendra le deuxième étage

« Une communauté existe parcequ’elle s’incarne dans un lieu. La mission de la Cantine est de faire de nantes le meilleur endroit pour s’épanouir et faire croître son entreprise. Ce lieu nous le voulons collectif, vibrant, ambitieux et international. Pleinement inclu dans un dispositif plus global, dans le quartier de la création qui va s’ouvrir aux chercheurs, designeurs, étudiants. Ce lieu doit être un carrefour de rencontres et qui accueillera la centaine d’événements qu’organise la cantine. La hall 6 sera le troisième étage de la cantine », souligne Julien Hervouët, patron d’iAdvise, l’une des startups du réseau, président d’Atlantic 2.0.

« C’est un lieu de friction créative, ce que nous avons fait halle de la Madeleine était une bonne répétition. Il fallait un lieu accueillant et bien placé. Ce sera un baptiment totem de l’innovation et de la créativité. L’ambition est de faire venir des boites de France et d’ailleurs. Nous n’excluons pas de garder le rez-de-chaussée pour en faire une passerelle avec la halle 6 dans deux ans », résume Yannick Perrigot, directeur général de Windreport, agence de communication « nouvelle génération », administrateur de la cantine qui va installer son entreprise au sein de l’Unik.