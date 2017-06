Nantes La carrière Misery nettoyée pour accueillir 4000 personnes

0

Non, il ne s'agit pas d'une rave mais d'un grosse fête qui aura lieu à la fin du mois dans le bas-Chantenay. À l’occasion des dix ans des Machines de l’île, qui seront salués le 30 juin prochain, la carrière de Miséry, située dans le Bas-Chantenay, a été nettoyée. Finis les cailloux, gravats, immondices et morceaux de ferraille sur le sol.

Une « battle » est prévue pour cette longue soirée gratuite avec les groupes El Gato Negro (cumbia libre endiablée) et Super Sonic, une formation très rock avec la section rythmique de la Mano Negra et Dominic Sonic. Au rayon des dernières friches urbaines de la cité des ducs, véritable paradis des graffeurs, cette ancienne carrière de granit (et ancien lieu des Brasseries nantaises) doit accueillir à l’horizon 2021 le fameux Arbre aux hérons. 4000 personnes sont attendues par les organisateurs.