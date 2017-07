Nantes La CCI défend le projet commercial square Fleuriot

1





L'annonce par Nantes Métropole, par le biais de son vice président Alain Robert (PS), de la disparition du square Fleuriot (près des places Royale et Commerce) (nos éditions du 28 juin) avec l'installation d'une locomotive commerciale (Uniqlo, selon nos sources, nos éditions du 1er juillet) dans un nouvel immeuble construit à sa place, a suscité des réactions. La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Nantes-Saint Nazaire plaide pour sa part en faveur de la réalisation d'une telle opération, vitale selon elle pour le commerce du centre ville.



« Le réaménagement du square Fleuriot représente un projet de développement majeur pour le centre-ville de Nantes », souligne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint Nazaire qui estime qu’il « contribuera non-seulement à renforcer l’attractivité économique et commerciale du centre, mais aussi à redonner vie à un espace aujourd’hui déqualifié ».

Par le biais de son vice-président, en charge du commerce, Hugues Frioux, la CCI monte au créneau après les différentes réactions déplorant la disparition de ce square situé près des places Commerce et Royale : « Il nous faut des « locomotives » commerciales en plein centre-ville. Cette opération nouvelle proposera ainsi un espace commercial suffisamment important pour accueillir une enseigne à forte notoriété qui n’est pas encore présente à Nantes. Ce projet s’inscrit également dans le réaménagement du secteur Feydeau-commerce et vise à améliorer la qualité et l’animation urbaine de cet espace. Il n’y a pas de secret, si nous souhaitons permettre au centre-ville de Nantes de rester attractif face aux pôles commerciaux de périphérie il faut créer des m2 commerciaux ! » ajoute Hugues Frioux.

La CCI Nantes Saint-Nazaire qui a exprimé un avis favorable au déclassement du square Fleuriot dans le cadre de l’enquête publique achevée le 18 juillet, indique au passage qu’elle « milite pour un équilibre commercial entre le centre-ville de Nantes et la périphérie. Il estnécessaire de rechercher une complémentarité et d’avoir une vision d’ensemble de l’offre commerciale sur l’agglomération. Sauf que le centre de Nantes est en peine face aux pôles commerciaux qui progressent considérablement depuis quelques années avec seulement 15% de surface commerciale, ce qui est bien peu pour une métropole (on compte en moyenne 18% de surface commerciale pour les autres agglomérations françaises) ».

La CCI demande que le calendrier prévu pour la réalisation de cette opération, ne soit pas différé par rapport aux délais indiqués dans le dossier.