Nantes La CFDT dénonce du trafic de stupéfiants au sein du CHU

Baba4

Quelle nouveauté, j'allais à St Jacque coté rééducation il y a 5 ans c'était déjà le bordel.

Mais bon Nantes devient une coure des miracle ou dealer racailles punk à chien et clandestin font leur loi pendant que Madale Rolland vie dans sa tour d'ivoire avec sa politique bisnounours pro bobo.

Pour courir les réception m'as tu vu il y a du monde, pour assurer la sécurité de tous personne et surtut n'appeler pas le ciat ou la PM même après une tentative d'agression à l'arme blanche ils ont plus "urgent à régler" quand à signaler les dealers agressifs vous vous faites carrément engueuler par l'opérateur du 17