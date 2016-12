Nantes La CGT pointe des « services postaux submergés »

0

« Lundi, trois quartiers du centre-ville (quartier rue de la Ville-en-Pierre, quartier rue des Chalâtres, quartier chaussée de la Madeleine) se sont retrouvés sans facteur, pointe la CGT des activités postales et de télécommunications. Des emplois de remplaçants en CDI n'ont toujours pas été comblés : il y a, du coup, chaque semaine des quartiers du centre-ville de Nantes sans facteur ».

La CGT explique aussi : « A quelques jours du 24 décembre, les services postaux sont submergés par le nombre de colis et de grosses lettres. Cette situation aurait très bien pu être anticipée, et donner lieu à des embauches afin de rendre aux usagers le service pour lequel ils payent, de plus en plus cher d'ailleurs ».