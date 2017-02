Nantes La cité des ducs, 12e ville française la plus embouteillée

0

En 2016, les Nantais (et son agglomération) ont perdu en moyenne 118 heures par an (31 minutes par jour) dans les bouchons.

Nantes est la 12e ville française la plus embouteillée selon TomTom qui a dévoilé ce mardi son classement annuel. Nantes a quitté le top 10 (en 2015, elle était 9e), mais pas de quoi se réjouir : "Il y a eu de nouvelles villes qui sont entrées dans le classement", explique-t-on.

Nantes affiche un taux d’embouteillage de 25 %, soit 3% de plus qu’en 2015. Cet indice passe à 52 % en heure de pointe le matin et 51 % le soir. L’étude indique aussi le jour le plus embouteillé dans la cité des ducs : le mardi 21 novembre.

Le nombre total de kilomètres parcouru en 2016 est de 32 017 773 km.

TomTom a réalisé une étude qui fournit un état du trafic dans près de 400 villes dans le monde, dont 25 en France. Cet indice basé sur les mêmes critères de calcul permet de dresser le classement mondial, européen et national des villes les plus embouteillées. Marseille (158 h de temps perdu en 2016) et Paris (154 h) sont en tête du classement. « De manière générale, le trafic en France s’est dégradé pour les villes en tête du classement national avec une hausse de 1 à 4 points en moyenne », indique TomTom.