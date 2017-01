Nantes La cité des ducs dans le top 10 des villes où vivre en 2017

0

Le site MoveHub a réalisé le top 10 des villes françaises où s'installer en 2017. Nantes est la neuvième position.

« Nous avons souhaité réaliser son top 10 des villes où vivre en 2017, notamment pour les jeunes professionnels. Pour cela, nous avons combiné 10 facteurs (*) qui importent aux jeunes de la génération Y », explique le site.

Bémol : "Des transports aussi chers qu'à Paris"

En numéro 1 : Bordeaux « la ville se distingue sur son offre de loisirs, de restaurants, et le coût des transports en commun ». Suivi d'Aix-en-Provence (meilleur taux d'ensoleillement et le prix des transports) et en numéro 3, on retrouve Lyon (faible taux de chômage).

Nantes est ex aequo avec Clermont-Ferrand. La cité des ducs se distingue « par des salaires confortables, mais des transports aussi chers qu'à Paris ».

(*)Salaire médian, coût de la location d'un appartement en centre-ville, nombre d'heures d'ensoleillement, offre culturelle, offre de loisirs, nombre de restaurants, coût d'un repas accompagné d'une bière, coût des transports en commun, taux de chômage et indice de satisfaction de la région habitée.