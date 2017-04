Nantes La Clinique Sourdille rejoint Elsan et la Polyclinique

0

Le Groupe Elsan vient de signer l'acquisition de la Clinique Sourdille. C'est une première étape dans la constitution d'un pôle en ophtalmologie, d'envergure européenne qui sera basé en 2019 sur le site de la Polyclinique de l'Atlantique. Les équipes de la Clinique Sourdille vont désormais travailler en étroite collaboration avec les équipes de la Polyclinique de l'Atlantique (PCA) et de la Clinique Saint-Augustin, structures nantaises appartenant au Groupe Elsan et disposant également d'une très forte notoriété, en vue de créer à horizon 2019 l'Institut Ophtalmologique Sourdille Atlantique, dont l'ambition est de devenir un centre de référence européen en ophtalmologie. Le futur Pôle de Santé Ouest Atlantique situé à Saint-Herblain, constitué de la Clinique Saint Augustin, la Clinique Jeanne d'Arc et la Polyclinique de l'Atlantique proposera à terme plus de 30 disciplines médico-chirurgicales animées par près de 1 500 professionnels de santé.

Lire presse Océan de mardi 11 avril