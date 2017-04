Nantes La collection Cacault, l'âme du musée d'Arts

0

Sans les frères Cacault, le musée n'aurait pas été le même. Deux salles leur seront dédiées.

Au musée des Beaux-Arts, ils sont longtemps restés dans l’ombre. « Tout juste pouvait-on lire la mention collection Cacault. Pourtant, sans François et Pierre Cacault, le Musée d’arts n’aurait pas été le même. Deux salles du musée rénové évoqueront ainsi l’histoire des frères.» Sur le sujet, Adeline Collange-Perugi, conservatrice au Musée d’arts, est intarissable. « La majeure partie des collections d’art ancien (13e-18e siècles) du musée provient de l’achat par la Ville, en 1810 de la collection Cacault : 1155 peintures, 64 sculptures et plus de 10 000 gravures. »

François Cacault était un diplomate nantais (1743-1805), fils de l’auteur du plan de Nantes de 1755 qui servit de base aux plans d’embellissement de la ville. « Il a eu une carrière incroyable, il est passé par tous les régimes. Jusqu’à devenir l’intermédiaire de la France auprès du pape pour la signature du Concordat. Grand collectionneur d’art, ses missions à Naples, Rome, Florence ou Gênes, lui ont permis d’amasser une collection de chefs-d’œuvre, avec une prédilection marquée pour la peinture italienne de la Renaissance et du 17e siècle. »

