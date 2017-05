Nantes La communauté évangélique marche pour Jésus

0

La neuvième « Marche pour Jésus » a lieu ce samedi après-midi dans les rues du centre-ville de Nantes. Plus de 200 personnes défilent au rythme des « camions de louanges », pour chanter et danser leur foi et leur espérance. Protestants, baptistes, pentecôtistes... La diversité de la chrétienté nantaise est représentée dans ce mouvement qui démontre l'unité des églises évangéliques. L'église évangélique Hmong de Loire-Atlantique, basée au Cellier, est notamment présente cette année encore tout comme la communauté brésilienne de l'église évangélique de Rezé.