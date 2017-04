Nantes La Compagnie Non Nova nominée pour le Molière Jeune public

0

Le spectacle « L’après-midi d’un foehn » de la Compagnie Non Nova est nominé pour le Molière Jeune public 2017. Il s’agit de l’une des trois Pièces du Vent créées par Phia Ménard, directrice artistique de la Compagnie. Implantée à Nantes, la Compagnie Non Nova se produit sur les scènes françaises et dans le monde entier depuis 1998. La cérémonie des Molières aura lieu le lundi 29 mai 2017 aux Folies Bergères à Paris et sera retransmise en seconde partie de soirée sur France 2.

