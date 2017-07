Nantes La compagnie Royal de Luxe arrive Place de la Petite-Hollande

0

La compagnie de théâtre Royal de Luxe investit la rue, du 29 juillet au 20 août. À chaque représentation, seuls 700 spectateurs pourront assister à la scène. Le metteur en scène, Jean-Luc Courcoult, en dit plus sur cette nouvelle création.

Avec "Miniatures", les spectateurs vont embarquer dans les rêves d'un pilote de ligne. Des miniatures, parce que ce personnage, « qui n’est pas un héros et ressemble à beaucoup de gens » parcours le monde du ciel et voit les problèmes de très loin et de très haut. De la légèreté, pour aborder de la pesanteur. « Le système financier, les migrants noyés, la guerre en Syrie, le réchauffement climatique » égrène Jean-Luc Courcoult, le metteur en scène, comme autant de thèmes abordés. « Le thème profond traite de l’énigme de l’autre. Un spectacle en relation avec la réalité du monde d’aujourd’hui » complète-t-il.

Mais où la poésie abonde, confirme-t-il, lui qui se définit comme un ouvrier du théâtre, qui doit s’adapter pour atteindre le cœur des gens. La poésie et l’imaginaire accompagnent les péripéties de ce pilote, pour mieux perdre le spectateur dans une cohérence incohérente. « L’histoire racontée n’est pas importante, rassure Jean-Luc Courcoult. " C’est l’émotion qu’on donne qui l’est. » Mieux se perdre, pour mieux se retrouver. Car, comme il aime le dire, « son métier est de faire surgir la dimension poétique des événements, afin que le public puisse s’en emparer tout seul. À travers ce contact, les gens peuvent développer un regard différent sur la réalité. »

Plus d'informations dans Presse Océan ce mardi 18 juillet