Nantes La délégation nanto-nazairienne explore la dynamique d'Hambourg

0

Dans le cadre de l’invitation de Nantes au festival du Port d’Hambourg, les contacts de la délégation économique nanto-nazairienne se multiplient.



Le temps gris et froid n’a pas entamé l’ardeur des 80 représentants d’entreprises ayant fait le déplacement à l'initiative de l'agence Nantes Saint-Nazaire-Développement. « Cela se passe très bien depuis mardi soir jour de notre arrivée. Trois groupes ont été constitués, l’un plutôt sur le port, un autre sur la smart city et un sur la responsabilité sociétale des entreprises. Tout le monde est très satisfait des visites et découvertes faites des entreprises d’Hambourg et de la dynamique de cette cité. Cela donne beaucoup d’idées nouvelles et nous permet de voir les points sur lesquels nous sommes en avance à Nantes mais aussi les axes de progrès et les possibilités de coopérations. Ils sont intéressés par les avantages du port de Nantes, les projets de développement urbanistiques. Il règne une très bonne ambiance au sein même du groupe, beaucoup de contacts s’y font, avec des opportunités de business entre acteurs nantais », reconnaît André Sobczak, vice président de Nantes Métropole, en charge des questions européennes et de la responsabilité sociétale des entreprises.

Plus d'informations dans Presse Océan ce samedi 6 mai