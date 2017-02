Nantes La diva habillée par un Nantais aux Victoires de la Musique

0

Ce soir, la chanteuse mezzo soprano Stéphanie d’Oustrac, habillée par le styliste nantais Sébastien Tesson chantera « Carmen » aux Victoires de la Musique.

Extraits

Presse Océan : Vous n’avez pas le trac, du stress ?

« Mon métier, c’est avant tout le mental. Le stress est inutile, il faut le transformer en bonheur. Petite, dès l’âge de 10 ans, je chantais dans la salle de bains. J’étais quelqu’un de timide et d’asthmatique. Je suis restée couchée une partie de mon enfance. L’asthme s’est arrêté au bac, j’avais 19 ans »

Comment avez-vous connu la maison de couture nantaise Leutellier-Tesson ?

« C’est un pur hasard. Je passais rue Jean-Jaurès devant leur vitrine et j’ai vu les robes. Je suis entrée et le courant est très vite passé avec Sébastien Tesson, le créateur. Il a réalisé une robe spécialement pour mon passage aux Victoires de la Musique. J’aime le travail artisanal et la mode. Avec Sébastien, nous avions un partenariat, c’est la quatrième robe qu’il réalise pour moi. Je lui fais toujours entièrement confiance »

Victoires de la Musique classique sur France 3. A 21 h.