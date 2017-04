Nantes La dynamique citoyenne émerge petit à petit pour "agir autrement"

0

Les mouvements politiques citoyens émergent sur le territoire pour « faire autrement ». D’autres personnes se constituent en collectif à l’image de Bleu, Blanc Zèbre 44.

La maison des citoyens, initiée en août 2016 par l'écrivain Alexandre Jardin, trouve un petit écho à Nantes.

Didier Peiro, le co-fondateur et Nicolas Aper, un des membres, le disent d'emblée : « Nous ne sommes pas des manifestants mais en tant que citoyens, nous en avons assez de ne pas compter, d'être piloté par des gens hors-sol. On vient nous chercher une fois tous les cinq ans et entretemps on n'existe pas, ce n'est pas recevable. Nous voulons générer un vrai lobby citoyen qui pèsera dans le débat démocratique ».

Localement, le mouvement politique Les Citoyens s'organise avec ateliers et réunions. La première s'est tenue le 14 octobre dernier. « Nous étions une trentaine entre 30 et 70 ans, un groupe très hétéroclite, de tous milieux sociologiques ». Les échanges se poursuivent au rythme de deux rencontres mensuelles (ce soir à l'Atelier des Terroirs). Mais à quinze jours du premier tour de la Présidentielle, il sera difficile pour le mouvement de peser sur le scrutin. Pas plus qu'aux législatives de juin. Les acteurs de la Maison des citoyens visent au-delà.

