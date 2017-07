Nantes La fin de la construction navale à Nantes, un 3 juillet 1987

0

Le 3 juillet 1987, il y a trente ans jour pour jour, le départ du dernier navire construit par les Chantiers Dubigeon, marque la fin de la construction navale à Nantes. Les anciens des chantiers comme Jean Relet et Gérard Tripoteau, anciens de Dubigeon, se battent pour perpétuer la mémoire de la Navale sur le site même où étaient construit les navires, là où le public peut encore découvrir les cales, la grue et le bâtiment des chantiers. : « Le départ du Bougainville le 3 juillet 1987 détermine la fin de l’activité du chantier, l’arrêt de la construction navale à Nantes. Les seuls qui sont restés après étaient là pour la liquidation. Ce jour-là on n’était pas nombreux, à peine 150 personnes, les syndicats, quelques journalistes mais aucun représentant de la ville. On avait l’impression que tout le monde s’en foutait. Un an avant, le lancement avait attiré la foule sur les quais. Là, il y avait de l’amertume, le bateau s’est écarté du quai et la passerelle est tombée. Un copain, Jean Péneau, a failli tomber. Ce jour-là on a senti que nous étions passés aux oubliettes. Des anciens en pleuraient », racontent-ils.

Notre double page ce lundi 3 juillet dans Presse Océan.