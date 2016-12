Nantes La fin d'une institution, passage Pommeraye

1

Sommés de se mettre aux normes, les propriétaires depuis 62 ans de La Bourse aux timbres sont contraints de fermer boutique ce samedi 31 décembre.

Pousser la porte de la petite boutique du 19 passage Pommeraye, c'est un peu voyager. Dans la géographie des timbres, bien sûr, mais aussi dans le temps. « Car ici, rien n'a bougé depuis 1976 ! La déco est restée la même, sourit Fernand Gaudin. Comme dans une librairie, une fois les étagères bien remplies, on ne s'amuse pas à refaire les étals ».

« Le patriarche des lieux », comme le surnomment gentiment son fils et sa fille, a repris La Bourse aux timbres en 1954. Il avait 27 ans. « J'étais électromécanicien avant cela, et collectionneur bien sûr. » Il a passé le virus, puis la main, à ses enfants Jean-Jacques et Josiane. « La boutique était au 9, on s'est installé au 19, 22 ans plus tard, pour s'agrandir. » Il faut dire que les murs de l'exigu commerce regorgent de trésors, où l'on ne compte plus les timbres, cartes postales et accessoires de rangements.

