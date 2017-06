Nantes La foule pour les premières heures d'ouverture du Musée d'arts

0

300 000 visiteurs sont attendus cette année dans le Musée d'arts de Nantes réhabilité et agrandi. Après une visite le matin au pas de course de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, des discours devant les« institutionnels », le Musée d’arts s’est ouvert à 19 heures au public ce vendredi soir jusqu'à 23 heures. En une demi-heure 1 500 visiteurs, jauge maximale, avaient déjà franchi les portes. Et les réactions n’ont pas tardé, l’accueil est enthousiaste. L'entrée est gratuite tout le week-end pour cette réouverture exceptionnelle.