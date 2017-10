Nantes La gare SNCF a commencé sa mutation, livraison en décembre 2019

0

Porte d’entrée de la ville, la gare de Nantes fait l’objet d’importants travaux depuis l’été. La livraison est prévue en décembre 2019.



Face à un flux de voyageurs qui passera le cap des 25 millions par an à l’horizon 2030 (contre 11 millions aujourd’hui), avec 92 000 trains (contre 46 000 actuellement), avec des équipements sous-dimensionnés, la SNCF était dans l’obligation de relever trois enjeux : agrandir les surfaces à disposition du public, améliorer les échanges entre les différents modes de transport et enfin, créer « un nouveau lien urbain entre le Jardin des Plantes au Nord et le Canal Saint-Félix au Sud ».

L’opération a été confiée au célèbre architecte Rudy Ricciotti (associé au cabinet d’architecture nantais Forma 6) qui a dessiné une mezzanine-passerelle développant 4 000 m2 (25 m de large sur 160 m de long) à treize mètres de hauteur, soit une dalle de 10 000 tonnes supportée par dix-huit poteaux, reliant la gare nord à la gare sud. Ces importants travaux ont été confiés en octobre 2015 à un groupement constitué de l’entreprise Demathieu et Bard, spécialiste des ouvrages d’arts et du bâtiment. La première étape, en cours, porte sur la rénovation du bâtiment voyageurs nord. Celui-ci est conservé mais réhabilité en laissant plus en évidence sa structure, une opération menée par Forma 6. Le chantier est en cours après une intervention de désamiantage réalisée par Occamiant (Maine-de-Loire). A cette première étape doit succéder la réalisation de la mezzanine-passerelle, dont le début du chantier est annoncé ce mois-ci. La réhabilitation du bâtiment voyageurs sud doit débuter en juin 2018.

Notre dossier ce lundi 2 octobre dans Presse Océan