Nantes La glace envahit l'Erdre…

Cela faisait quelques années que le phénomène ne s'était pas produit : une fine couche de glace à commencé à figer l'Erdre ce vendredi après-midi, ainsi que le montre cette splendide photo réalisée au niveau de l'Eraudière, depuis la base d'aviron du club de Léo Lagrange Nantes.

Cette conséquence directe du pic de froid qui a saisi l'Europe de l'Ouest en a une autre : les activités nautiques risquent d'être fortement perturbées, voire purement et simplement annulées, ce vendredi sur la "plus belle rivière de France". Les amateurs d'aviron (ceux de Léo ont d'ores et déjà été prévenus qu'ils pouvaient rester au chaud chez eux), de voile, de kayak ou encore de paddle, nombreux à la fréquenter le samedi entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, sont prévenus…