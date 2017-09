Nantes La grande bourse de pièces et motos anciennes s'installe au MIN dimanche

0

L’amicale des Vieux Guidons nantais organise ce dimanche la 31e édition de sa célèbre bourse d’échanges essentiellement consacrée à la moto ancienne et aux pièces motos (matériels antérieurs à 1975). Celle-ci se déroule pour l’une des dernières fois sous les halles du Marché d’Intérêt National sur 8 000 m2 avec quelque 250 exposants venus de quarante départements. Ceux-ci exposeront sur plus de 1 400 mètres linéaires de table, en faisant l’une des plus importantes manifestations de ce type en France.