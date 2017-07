Nantes La Grande Rouge : "Cousu Main a changé ma vie"

0

La nantaise Oriane Prunié ou La Grande Rouge renvient sur son expérience de demi-finaliste de Cousu Main, l'émission de couture animée par Cristina Cordula sur M6. Deux ans et demi après le tournage et un an après la diffusion de la saison 2 dans laquelle elle apparait, Oriane admet volontié que l'émission a "changé sa vie". "J'avais quitté mon emploi à La Poste à l'époque pour pouvoir tourner l'émission. Après le tournage, ça m'a donné la force de me lancer en tant que couturière. Aujourd'hui, je vis de contrat avec des marques de couture, et j'anime des ateliers dans des boutiques autour de Nantes."

Pour en savoir plus, lire notre édition du vendredi 28 juillet.