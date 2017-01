Nantes La grippe gagne du terrain

0

La grippe arrive en force en Loire-Atlantique. Les Urgences du CHU ont pris les mesures adaptées.

La situation est grave mais sous contrôle ». Le Pr Gilles Potel, qui dirige le pôle de médecine intensive et spécialisée au CHU, confirme l'importance de l'épidémie de grippe. « Les Urgences du CHU sont en difficulté depuis la semaine dernière, note-t-il. La Loire-Atlantique est en retard par rapport à d'autres régions de France. L'épidémie qui a débuté à Noël en France, commence ici sa deuxième semaine et n'est donc pas prête d'atteindre son sommet ».

Les chiffres enregistrés aux Urgences le confirment. Plus de cent malades supplémentaires se sont présenté mardi entre 13 heures et 18 heures. Et 80 patients de plus étaient pris en charge hier à une heure du matin. Pour faire face à la hausse des admissions, le CHU a mis en œuvre des moyens supplémentaires dès le 2 janvier. Il a ouvert douze lits dans le service de médecine polyvalente. Et tous les services hospitaliers ont réservé un ou deux lits supplémentaires. Si la situation s'aggrave, le CHU lancera le « plan blanc » prévu par les pouvoirs publics.

En tout état de cause, il est conseillé de faire d'abord appel aux médecins traitants et d'appeler le centre 15 ou SOS Médecin avant de se présenter aux Urgences.

