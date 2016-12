Nantes La magie des illuminations de Noël

0

C’est désormais une tradition, CIC Ouest participe chaque année aux décorations de Nantes en mettant son bâtiment et son parvis aux couleurs de Noël.

Si l’an passé des travaux de rénovation n’avaient permis à la banque d’honorer la coutume, CIC Ouest offre de nouveau aux Nantais une ambiance empreinte de la magie de Noël. Depuis le 1er décembre et jusqu’au 10 janvier, petits et grands pourront s’émerveiller devant un Père Noël et un sapin de 5 mètres de haut. Traineau, rennes et cadeaux participent à cet environnement féérique qui prend toute sa dimension à la nuit tombée, lorsque tous les éléments de cette composition s’illuminent créant une atmosphère unique dans la ville.