Nantes La maire Johanna Rolland et son équipe à la rencontre des Nantais

Johanna Rolland (PS) maire, présidente de Nantes Métropole et de nombreux élus de son équipe donnent rendez-vous actuellement aux Nantais ce samedi après-midi 30 septembre, place Royale pour échanger, discuter et répondre aux questions de 14 h à 17 h. « Rendre compte, expliquer, dialoguer, sur les réalisations utiles et concrètes et les projets aboutis » tel est le but de cette initiative en forme de bilan de mi-mandat. Cette « première » marque le début d’une série de rendez-vous dans les onze quartiers de la ville.