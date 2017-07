Nantes La maison Decré fête ses 150 ans [galerie photos]

0

La famille Decré a marqué l'histoire de Nantes. Retour sur une saga familiale qui débute il y a 150 ans.

L'histoire de la famille Decré qui a laissé son nom au quartier commerçant de Nantes débute il y a 150 ans. « Jules-César Decré, né en 1834, était mon arrière-grand-père, raconte Jean-Philippe Decré, 85 ans, qui fût directeur général des Grands Magasins. Il a commencé employé dans un bazar qui appartenait à la famille Motté, rue du Calvaire. »

Lorsque la patronne, sans enfant, songe à se retirer des affaires, elle encourage son employé à se lancer. « En 1867, le jeune homme ouvre sa propre boutique à l'enseigne du Bazar Decré, rue de la Basse-Grand-Rue, actuelle rue de la Marne. Et il épouse Eugénie Poster, également vendeuse. » En 1880, Jules-César transfère son magasin au 6 de la même rue. Le virus d'entreprendre ne le quitte plus : « Il a racheté le bâtiment et tous les voisins, toutes ses économies sont passées à ça », raconte Bernard Decré, autre arrière-petit-fils, longtemps administrateur du groupe. De 1902 à 1910, le Grand Magasin prend forme. En 1907, le fondateur laisse la main à ses deux fils, Eugène et Jules. Pendant la guerre 1914-18, les enfants de Jules prennent la relève, dont Emile, le père de Bernard Decré, considéré comme le visionnaire du groupe. « Quelqu'un d'incroyable », sourit le septuagénaire.

