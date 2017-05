0

Hier soir, à l'occasion du dernier match, environ 2 000 supporters du FC Nantes, dont Didier Chevrel et ses garçons Léonard et Marius, ont marché de la Haluchère à la Beaujoire ; en première ligne, la banderole « Liberté pour la tribune Loire » qui était encore interdite pour ce dernier match, beaucoup de fumigènes et des chants à la gloire des Canaris. Photo SD