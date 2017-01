Nantes La mère d'une élève s'en prend violemment à un enseignant

0

Une Nantaise d'une trentaine d'années est en garde à vue depuis mardi soir pour des violences, des outrages et des menaces sur une personne chargée d'une mission de service public, dans un établissement scolaire. Elle est soupçonnée d'avoir injurié et frappé le professeur de sa fille, scolarisée dans une école primaire du quartier Doulon à Nantes.

La mère, déjà à l'origine d'incidents dans l'établissement en décembre, considère que sa fille ne serait pas bien traitée. Mardi, à 17h, elle se présente à l'improviste dans l'école et réclame des comptes à l'enseignant accusé « d'avoir volontairement jeté un ballon trop fort sur sa fille au cours d'une activité », commente un proche du dossier. Le ton monte rapidement. L'enseignant tente de calmer le jeu en invitant son interlocutrice à discuter dans une salle. Là, la mère de famille aurait frappé et giflé le professeur au visage avant de placer son écharpe autour de son cou et de serrer. Les policiers ont dû intervenir.

La jeune femme devrait être déférée demain matin pour être jugée dans l'après-midi en comparution immédiate.

