Nantes La métamorphose de l'entrée ouest de Nantes sera terminée en 2020

Le chantier du boulevard Charles Gautier (ex boulevard de la Baule) et de la ZAC de la Baule ne sera totalement achevé qu'en 2020. Le chantier a commencé en 2013 avec la création de la ZAC Boulevard de la Baule-Charles Gautier sur 22 hectares. L’opération de travaux de voirie, réseaux, espaces verts, axe Chronobus, représente un budget total de 18 M€ HT.

La dernière réelle pénétrante a vécu. L’objectif est clairement de réduire les axes de circulation voitures, faire la place pour la ligne de Chronobus C3, de créer des cheminements doux pour vélos et piétons, d’apaiser et d’irriguer ce quartier en pleine évolution qui va voir arriver, de part et d’autre du boulevard des bureaux, logements et des établissements de santé.

À l’horizon 2020, seront créés plus de 57 000 m² de logements, 33 000 m² d’activités tertiaires et de services et 25 000 m² destinés au Pôle Santé que va devenir la Polyclinique de l’Atlantique après extension et restructuration. La voirie et les réseaux sont remodelés sur 1 400 m. Les deux tiers seront livrés fin 2018 après deux ans et demi de travaux. La dernière partie, entre le rond point des chataigniers (Abel Durand) et la rue du Haut Moulin sera aménagée entre 2018 et 2020. La circulation passera de 2 x 2 voies, à 2 x 1 voie à l’exception des abords de la porte d’Ar Mor, avec une voie centrale consacrée au Chronobus C3 dont la ligne est prolongée jusqu’à la zone d’activités Ar Mor-Zénith.

