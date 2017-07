Nantes La métropole a perçu 60 000€ de taxe de séjours d'Airbnb en 2016

0

Airbnb ne fournit les chiffres des taxes de séjours qu'annuellement. En conséquence, Fabrice Roussel, le vice-président tourisme de la métropole, ne dispose que des indications entre le 1er août et le 31 décembre 2016. Il a été enregistré plus de 90 000 nuitées et près de 60 000€ de recettes. La métropole aimerait avoir des chiffres mensuels pour mieux réguler le trafic et analyser les variations.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce mardi 1er août 2017