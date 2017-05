Nantes La métropole veut renforcer la protection de ses données numériques

0

Près de 70 660 mails et documents diffusés sur internet, 15 Go de données. C’était vendredi soir, juste avant la fin officielle de la campagne présidentielle. Cinq boîtes mails de responsables du mouvement En marche ! ont été piratées. Un « MacronLeaks ». L’équipe d’Emmanuel Macron a reconnu l’authenticité d’une partie des documents. Un tel scénario pourrait-il se produire plus localement ? Comment la métropole nantaise protège-t-elle ses données numériques ? Elle vient justement de lancer un appel d’offres pour renforcer ses dispositifs.

